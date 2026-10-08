Правительство установило тариф на электроэнергию в отопительный сезон: какой будет стоимость

Тариф на электроэнергию / © ТСН.ua

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Правительство приняло решение сохранить действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения в течение отопительного сезона 2026/27.

Об этомсообщилпремьер-министр Сергей Корецкий на своём Telegram-канале.

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Решение предусматривает сохранение нынешних цен на электроэнергию для бытовых потребителей с учетом социально-экономической ситуации в Украине. Оно также распространяется на домохозяйства с электроотоплением.

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«Правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026/27», — заявил Корецкий.

В 2026 году базовый тариф для населения составляет 4,32 грн за кВт·ч. С мая по конец сентября для всех бытовых потребителей действует единая ставка 4,32 грн за кВт·ч.

Для домохозяйств с электроотоплением с 1 октября вновь будет применяться льготный тариф в размере 2,64 грн за кВт·ч на первые 2000 кВт·ч потребления в отопительный сезон.

Корецкий отметил, что в дальнейшем правительство планирует усовершенствовать систему тарифобразования и перейти к более адресной поддержке граждан, которые действительно в ней нуждаются.

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«В будущем правительство будет работать над совершенствованием системы тарифообразования и внедрением более справедливой системы адресной поддержки», — сообщил премьер.

Ранее правительство также сохранило фиксированную цену на газ для бытовых потребителей «Нафтогаза» — 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет действовать до апреля 2027 года.

Напомним, с 1 сентября тарифы на коммунальные услуги для бытовых потребителей останутся на прежнем уровне, поскольку правительство не принимало решений об их повышении. Цены на электричество, газ и воду осенью не изменятся.

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