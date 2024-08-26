Правительство утвердило цены на газ до следующего года: сколько будут платить украинцы

Украинцам назвали дату, до которой сохранят льготный тариф на газ.

Кабинет министров до 30 апреля 2025 года продлил действие спецобязанностей по льготной поставке газа предприятиям теплокоммунэнерго, бытовым потребителям, операторам газораспределительных систем и производителям электроэнергии.

Правительство приняло такое решение на заседании 23 августа, сообщили в НАК "Нафтогаз Украина".

"Украину впереди ожидает сложная зима. В этих условиях ключевая задача группы "Нафтогаз" — дать украинцам и украинскому бизнесу определенную стабильность и предсказуемость в течение следующего отопительного сезона. Газ на сегодняшний день является основным гарантированным источником энергии. Поэтому мы, как крупнейшая национальная энергетическая компания Украины и добывающий газ, будем продолжать быть опорой для украинцев в эти сложные времена", — заявил глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Такие цены будут действовать до конца следующего отопительного сезона:

кубометр газа для населения и дальше будет стоить 7,96 грн с НДС

для производства тепловой энергии для населения – 7,42 грн

для производства тепловой энергии для бюджетных учреждений – 16,39 грн

для производства электроэнергии в конденсационном цикле – 10,5 грн

для производства электроэнергии в теплофикационном цикле – 16,5 грн

Напомним, компания "Нафтогаз" предупредила потребителей о необходимости проверить газовое оборудование в жилых помещениях. Стоимость этой услуги составляет около 1000 гривен.

Нафтогаз готов к отопительному сезону! А вот с электричеством сложнее! Какой будет зима?

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