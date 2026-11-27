Бюджет Украины на 2027 год / © ТСН

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В пятницу, 27 ноября, Кабинет министров утвердил и подготовил к направлению в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год, доработанный ко второму чтению. Из главного финансового документа исключили предложение о повышении ставок НДС и акциза, увеличили расходы на оборону, страхование военных рисков и социальные направления.

О ключевых изменениях сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в Facebook.

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Повышение НДС и акциза отменили, прибыль НБУ увеличили

По словам Пидласой, одним из наиболее существенных изменений по сравнению с редакцией первого чтения стало исключение предложения о повышении ставок НДС и акциза. Эта инициатива не нашла поддержки в парламенте.

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В то же время Национальный банк перечислит в государственный бюджет не менее 85 млрд грн прибыли. Это на 36,3 млрд грн больше, чем планировалось до первого чтения.

Собственные доходы бюджета без учета грантов в целом сократились на 49 млрд грн. Основными причинами стали изъятие прогнозируемых 67 млрд грн от повышения НДС и акциза, а также почти 65 млрд грн, которые ранее планировалось получить благодаря детенизации на таможне.

Как пояснила Пидласа, в этом году таможня не смогла в совокупности перевыполнить план по платежам, поэтому поступлений по этой статье не было и не ожидается. Если в 2027 году таможенные платежи все же превысят плановые показатели, дополнительные средства будут постфактум направлены в программу оборонного резерва.

В то же время прогноз поступлений по отдельным статьям был увеличен:

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на 36,3 млрд грн — прибыль НБУ;

на 25,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

на 14 млрд грн — рентная плата за пользование недрами общегосударственного значения;

на 2,1 млрд грн— ввозной пошлины.

Потребность Украины в международном финансировании остается неизменной — 52,6 млрд долларов. Дополнительную помощь от Европейского Союза в размере 45 млрд евро Украина сможет учесть в бюджете только после официального решения Европейского совета. По предварительным оценкам, это может произойти в июне 2027 года.

На страхование военных рисков выделено 31 млрд грн

Одним из самых значительных изменений в расходной части стало существенное увеличение финансирования страхования военных рисков. Если во время первого чтения на эти цели было предусмотрено 1 млрд грн, то в доработанном проекте заложено уже 31 млрд грн.

Кроме того, Министерство экономики ищет среди международных партнеров дополнительные 2–3 млрд долларов на соответствующие программы.

Кроме того, в бюджете предусмотрена возможность компенсации военных рисков владельцам, операторам и фрахтователям судов.

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В бюджет ВСУ и Резервный фонд было выделено несколько миллиардов гривен

Среди наиболее значительных изменений в расходах, перечисленных Пидласой, — дополнительное финансирование обороны и других государственных нужд.

В частности, по сравнению с редакцией первого чтения предусмотрено:

+30 млрд грн — на страхование военных рисков;

+20,4 млрд грн — на обеспечение Вооруженных сил Украины, преимущественно денежное обеспечение военнослужащих. Увеличение стало возможным благодаря более значительным поступлениям от военного НДФЛ, военного сбора и импортного НДС на посылки;

+13,4 млрд грн — в Резервный фонд, общий объем которого теперь составит 105 млрд грн;

+2 млрд грн — на вооружение для ВСУ;

+536 млн грн — на доплаты работникам топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и железной дороги, которые ликвидируют аварии после российских обстрелов.

Увеличили финансирование образования, науки и поддержки ветеранов

В доработанном проекте бюджета также предусмотрены дополнительные средства на образование, научную деятельность, социальную поддержку и аграрный сектор.

В частности:

+2 млрд грн — на пилотный проект реформирования системы оплаты труда учителей. Участие школ в этом проекте будет добровольным;

+1,3 млрд грн — на субвенцию для обустройства укрытий в школах и детских садах;

+1 млрд грн — на CampeX, совместную инициативу Министерства образования и науки и Всемирного банка по созданию сети кампусов совершенства на базе государственных университетов;

+970,7 млн грн — для научных учреждений Национальной академии наук;

+801,9 млн грн — на поддержку ветеранов и их семей;

+717 млн грн — на обеспечение жильем детей-сирот;

+800 млн грн — на поддержку аграриев, в частности 600 млн грн для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 200 млн грн на кредиты для фермеров;

+450 млн грн— на закупку лекарств.

Отдельно Пидласа сообщила об изменениях в финансировании субвенции на образование. Впервые за много лет её распределили непосредственно в приложении к закону о государственном бюджете — на период с января по август 2027 года. Средства на оставшуюся часть года будут распределяться правительством отдельным постановлением.

Остатки образовательной субвенции за 2026 год также будут распределяться Кабмином. Из них 500 млн грн будут направлены на обеспечение энергонезависимости учреждений профессионального предвузовского и высшего образования, 400 млн грн — на общежития и пансионы школ с проживанием, а остальную часть используют на оперативные нужды сферы образования.

Изменились условия поддержки бизнеса и аграриев

Правительство также пересмотрело отдельные программы поддержки экономики.

В частности, в 2027 году выплаты по программе «Национальный кэшбэк» не будут осуществляться за счет средств программы поддержки бизнеса. В то же время государство погасит задолженность за май–декабрь 2026 года.

Кроме того, был увеличен размер государственной компенсации расходов на строительство и реконструкцию животноводческих ферм. Теперь государство будет возмещать до 75% их стоимости вместо нынешних 50%.

Привязка выплат к прожиточному минимуму

Среди поручений Кабинета министров на 2027 год — пересмотреть все законы, в которых другие величины рассчитываются в зависимости от прожиточного минимума или минимальной заработной платы.

По словам Пидласой, в дальнейшем такие показатели должны быть отвязаны от этих величин. Это позволит повышать прожиточный минимум и минимальную зарплату без риска автоматического увеличения зарплат в органах государственной власти.

Кроме того, правительство поручило самому себе оптимизировать численность сотрудников органов исполнительной власти.

Рекордное финансирование безопасности и обороны

Впоследствии премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своём Telegram-канале подчеркнул, что в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено почти 5 трлн грн на безопасность и оборону. Это рекордный объем финансирования за всё время полномасштабной войны — около 43% ВВП страны. Кроме того, правительство дополнительно заложило 20,4 млрд грн на денежное обеспечение военнослужащих.

Корецкий подчеркнул, что общая ожидаемая стоимость войны значительно превышает сумму, заложенную в государственном бюджете. Часть оборонных расходов планируется покрыть за счет кредита Ukraine Support Loan от Европейского Союза, однако Украина рассчитывает также на прямую внебюджетную техническую и военную помощь партнеров.

По оценке премьер-министра, даже при условии поступления средств по всем уже подтвержденным финансовым программам, в частности USL, Ukraine Facility, прямой помощи МВФ и других партнеров, а также предварительно подтвержденной военной помощи, остается 70 млрд евро непокрытых потребностей.

Из этой суммы 30 млрд евро необходимы для покрытия прямого бюджетного дефицита, ещё 40 млрд евро — для нужд Сил обороны.

Корецкий отметил, что украинские партнеры понимают эти потребности, а президент достиг предварительных договоренностей о финансировании их основной части. Теперь органы государственной власти должны обеспечить выполнение этих договоренностей.

Государственные инвестиции вырастут почти на 7 млрд грн

Помимо оборонных нужд, правительство предусмотрело увеличение государственных инвестиций почти на 7 млрд грн. По словам Корецкого, дополнительные средства будут направлены, в частности, на образование, науку, культуру и спорт.

Кроме того, будет увеличено финансирование мер по поддержке ветеранов, обустройству убежищ, а также научных и медицинских проектов.

Кроме того, Корецкий сообщил об увеличении объема местных бюджетов на 18,5 млрд грн по сравнению с показателями первого чтения. В целом он составит более 1 трлн грн.

Премьер подчеркнул, что впереди ещё предстоит работа с народными депутатами и международными партнёрами, чтобы обеспечить полное финансирование бюджета и привлечь необходимую прямую материальную и военную помощь.

Когда парламент рассмотрит бюджет на 2027 год

По словам председателя бюджетного комитета, заседание комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, посвященное доработанному проекту, ожидается в конце следующей недели.

Голосование по государственному бюджету на 2027 год в сессионном зале парламента, согласно плану, должно состояться 9 декабря.

Напомним, ранее в Нацбанке сообщили, что дефицит государственного бюджета Украины без учета международных грантов в его доходах составит около 35% ВВП по итогам этого года и увеличится до 37% ВВП в 2027 году. В 2028 году он должен сократиться до 20% ВВП.

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