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Правительство увеличило штрафы за нарушение порядка предоставления налоговой отчетности

Правительство увеличило штрафы за нарушение порядка предоставления налоговой отчетности

Национальный банк Украины

За соответствующее решение еще должна проголосовать Рада.

Не отчитываетесь – платите штраф. Кабмин ужесточил ответственность за нарушение порядка предоставления налоговой отчетности.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 18 ноября.

Отмечается, что соответствующие изменения правительство внесло в Кодекс административных правонарушений. Нововведения предполагают увеличение штрафов до 170 тысяч гривен.

Устанавливать соответствующие правонарушения будут налоговые органы. Документ направят в ближайшее время в Верховную Раду для изучения и голосования.

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