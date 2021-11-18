Правительство увеличило штрафы за нарушение порядка предоставления налоговой отчетности

За соответствующее решение еще должна проголосовать Рада.

Не отчитываетесь – платите штраф. Кабмин ужесточил ответственность за нарушение порядка предоставления налоговой отчетности.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 18 ноября.

Отмечается, что соответствующие изменения правительство внесло в Кодекс административных правонарушений. Нововведения предполагают увеличение штрафов до 170 тысяч гривен.

Устанавливать соответствующие правонарушения будут налоговые органы. Документ направят в ближайшее время в Верховную Раду для изучения и голосования.

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