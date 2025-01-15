Правительство уже утвердило ТЭО достройки Хмельницкой АЭС, детальная смета будет расписана по этапам — депутат

Об этом сообщил народный детектив Сергей Нагорняк по просьбе прокомментировать спекуляции о якобы отсутствии ТЭО проекта.

«Спекуляции по ТЭО проекта лишены какого-либо рационального подхода. ТЭО было пройдено и утверждено Кабинетом Министров в 2018 году и необходимости повторно проводить эту процедуру нет. После принятия закона будет подробный план, поэтапность достройки, где будут сметы под каждый этап с актуальными цифрами, с актуальными данными. И все равно это все будет соглашаться, это будет открыто осуществляться. Все закупки будут из-за «Прозорро», – подчеркнул нардеп.

Сергей Нагорняк также прокомментировал заявления критиков строительства атомной генерации о якобы отсутствии потребности в дополнительных 2,2 ГВт атомной генерации.

«Что касается вообще необходимости достройки блоков. Здесь основной аргумент всех оппонентов строительства в том, что сейчас это не время, что об этом нужно начинать думать после войны. Но, во-первых, у нас есть уникальная возможность сделать это достаточно быстро, в три раза быстрее, чем это происходит в обычных условиях. Так как изготовление каждого реактора занимает несколько лет в лучшем случае, строится под каждую станцию. А у нас есть уникальная возможность, когда реакторы готовы, и они технологически идеально подходят к нашей Хмельницкой станции. Они могут достаточно быстро быть установлены и станция будет закончена», — отметил нардеп.

Сегодня энергосистема работает вообще без резерва мощности. Это ненормальная ситуация и эффективное послевоенное восстановление будет невозможно без дополнительных источников дешевой энергии.