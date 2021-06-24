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Правительство выделило деньги на компенсацию за жилье ветеранам войны

Правительство выделило деньги на компенсацию за жилье ветеранам войны

УНИАН

Из бюджета выделили более 300 миллионов гривен.

Кабинет министров распределил деньги на выплаты компенсаций за жилье ветеранам войны.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Более трехсот миллионов гривен выделено из государственного бюджета на выплаты семьям погибших, защищавших суверенитет и целостность Украины. Компенсацию от правительства также получат и люди с инвалидностью первой и второй группы, получили в результате войны.

В правительстве подсчитали, что суммарно выплаты получат более 200 человек. Деньги распределят между всеми областями. Больше всего получит Киевская — более 40 млн гривен. Меньше выделят для Луганской области — чуть более двух миллионов гривен.

Как сообщалось, ветераны АТО/ООС получили более 260 000 гектаров земли. Такие данные обнародовали в Держгеокадастри. Целевое назначение паев — садоводство, ведение сельскохозяйственной деятельности и для частной застройки. Земли выделяются из запасов государственного резерва, сообщили в ведомстве.