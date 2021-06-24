Правительство выделило деньги на компенсацию за жилье ветеранам войны

Из бюджета выделили более 300 миллионов гривен.

Кабинет министров распределил деньги на выплаты компенсаций за жилье ветеранам войны.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Более трехсот миллионов гривен выделено из государственного бюджета на выплаты семьям погибших, защищавших суверенитет и целостность Украины. Компенсацию от правительства также получат и люди с инвалидностью первой и второй группы, получили в результате войны.

В правительстве подсчитали, что суммарно выплаты получат более 200 человек. Деньги распределят между всеми областями. Больше всего получит Киевская — более 40 млн гривен. Меньше выделят для Луганской области — чуть более двух миллионов гривен.

Как сообщалось, ветераны АТО/ООС получили более 260 000 гектаров земли. Такие данные обнародовали в Держгеокадастри. Целевое назначение паев — садоводство, ведение сельскохозяйственной деятельности и для частной застройки. Земли выделяются из запасов государственного резерва, сообщили в ведомстве.

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