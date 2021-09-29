Правительство выделило дополнительные 205 млн грн на доплаты медикам, которые борются с COVID-19

Правительство выделило дополнительные 205 млн грн на доплаты медикам, которые борются с COVID-19

За последние сутки от коронавируса умерло 217 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине с весны.

В НАН прогнозируют, что ситуация с коронавирусом и дальше будет ухудшаться, и уже сегодня в Украине растет количество больных. Именно поэтому доплаты медикам важны для страны.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства 29 сентября.

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"Во время заседания мы поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19", — отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

В правительстве акцентируют: это насущная необходимость, учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно.

Напомним, в Украине ожидают резкий рост заболеваемости на коронавирус. Уже в октябре суточное количество заболевших будет превышать 10 000.

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