Правительство выделило дополнительные 205 млн грн на доплаты медикам, которые борются с COVID-19

За последние сутки от коронавируса умерло 217 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине с весны.
В НАН прогнозируют, что ситуация с коронавирусом и дальше будет ухудшаться, и уже сегодня в Украине растет количество больных. Именно поэтому доплаты медикам важны для страны.
Об этом стало известно в ходе заседания правительства 29 сентября.
"Во время заседания мы поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19", — отметил глава правительства Денис Шмыгаль.
В правительстве акцентируют: это насущная необходимость, учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно.
Напомним, в Украине ожидают резкий рост заболеваемости на коронавирус. Уже в октябре суточное количество заболевших будет превышать 10 000.