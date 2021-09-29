Правительство выделило средства на денежное вознаграждение олимпийцев за 4, 5 и 6 места

Правительство выделило средства на денежное вознаграждение олимпийцев за 4, 5 и 6 места

Государство поддержит украинских олимпийцев.

Правительство приняло решение о поддержке спортсменов, которые соревновались на Олимпийских играх в Токио, но не получили медалей. Государственное денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев, которые заняли 4, 5 и 6 места, и их тренеры.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства 29 сентября.

За 4 место спортсмены получат 200 тыс гривен. За 5 место — 140 тысяч, а за 6 место — 100 тыс гривен.

Кроме того, для тренеров, которые готовят украинскую сборную к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, будет назначено 12 стипендий Кабинета Министров. Размер такой стипендии составит более 40 000 гривен.

Напомним, правительство выделяет дополнительные 395 млн грн на обеспечение коек кислородом. В НАН Украины прогнозируют, что ситуация с коронавирусом и дальше будет ухудшаться.

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