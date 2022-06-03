Правительство выделило средства на повышенные зарплаты героям, защищающим Украину на передовой, и закупку сверхсовременного вооружения

Правительство выделило средства на повышенные зарплаты героям, защищающим Украину на передовой, и закупку сверхсовременного вооружения

Министры Кабмина приняли решение о выделении органам системы Министерства внутренних дел 33,6 млрд грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что средства пойдут на выплаты лицам, работающим в органах системы Министерства внутренних дел. Также, по словам Шмыгаля, средства будут выделены на закупку сверхсовременного вооружения и снаряжения.

Об этом глава украинского правительства Денис Шмигаль рассказал во время заседания Кабмина в пятницу, 3 июня.

"Сегодня 34,4 млрд грн выделяем органам системы МВД. Из этих средств 33,6 млрд грн пойдут на повышенные выплаты нашим героям, которые сейчас на передовой защищают Украину. Также 275 млн грн выделяем для ГСЧС и наших спасателей".

Отдельным документом направляем 510 млн грн СБУ. Основная часть средств, 300 млн грн, пойдет на закупку сверхсовременного вооружения и снаряжения", — сказал Шмигаль.

Как сообщалось ранее, за два месяца войны в Украине, которую развязала Россия, Кабинет Министров выделил на выполнение ключевых задач для восстановления Украины 2,3 млрд грн.

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