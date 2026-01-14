- Дата публикации
Правительство взяло под контроль цены на лекарства — Свириденко объяснила, что изменится
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин поручил Минздраву и Гослекслужбе следить за ценами на лекарственные средства. В случае завышенных наценок аптеки будут оштрафованы.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила необходимость обеспечить доступность лекарств для всех граждан, особенно в условиях сильных морозов и перебоев с электроснабжением из-за обстрелов энергосистемы.
Об этом Свириденко написала в Telegram.
"Лекарства должны быть доступными для всех, особенно в условиях холода в домах из-за обстрелов энергосистемы и сильных морозов", - отметила Свириденко.
Правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе постоянно отслеживать цены на лекарственные средства. В случае выявления нарушений по наценкам Кабмин обещает реагировать и штрафовать такие аптеки и субъекты хозяйствования.
Для этого будет сформирован перечень лекарственных средств, относительно которого Минздрав совместно с Гослекслужбой будет осуществлять еженедельный мониторинг цен в аптеках и подавать отчеты в Кабинет министров.
Напомним, ранее правительство начало масштабную реформу фармацевтического рынка, направленную на снижение цен и обеспечение доступности медикаментов даже в самых сложных условиях.
Одно из самых революционных решений – разрешение на розничную торговлю безрецептурными лекарствами в помещениях автозаправочных станций (АЗС). Это сделано для того, чтобы украинцы имели доступ к необходимым препаратам даже тогда, когда обычные аптеки закрыты или не работают из-за отсутствия электроэнергии, ведь АЗС как правило снабжены генераторами.