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Об этом сообщила Премьер Юлия Свириденко из Гданьска после встречи с Президентом Всемирного банка Ведьем Бангой в Гданьске, где проходит Конференция по восстановлению Украины.

Денежные средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и финансирование приоритетных расходов государственного бюджета.

Соглашение предусматривает, что 1,04 млрд долларов ссуды на политику развития, из которых 500 млн долларов обеспечены гарантией Великобритании, еще 540 млн долларов — гарантией Японии; Еще 2,35 млрд. долларов грантового финансирования от Фонда FORTIS Ukraine FIF.

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«Отдельно с Аджаем Бангой обсудили следующий этап партнерства. Работаем вместе над концепцией "Экономики будущего" - долгосрочной стратегией, которая должна определить, какой будет украинская экономика после завершения войны. Среди приоритетов также современная жилищная политика. Масштабирование доступной ипотеки и создание условий, чтобы миллионы украинцев могли приобрести собственное жилье, является одним из ключевых элементов возвращения людей домой. Отдельное внимание было уделено приватизации. Мы разделяем подход, что оно должно быть поэтапным, прозрачным и максимально выгодным для государства, привлекая стратегических инвесторов и увеличивая стоимость украинских активов, а не продавая их наспех», — написала Свириденко.

Ранее "Экономика будущего" была презентована Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она должна определить направление на 10-15 лет и стать современным аналогом плана Маршалла для Украины.

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