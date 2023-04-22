Правительство запретило взимать с переселенцев задолженность за коммунальные услуги

Правительство запретило взимать задолженность за жилищно-коммунальные услуги с переселенцев и жителей территорий, где ведутся боевые действия.

Об этом решении в пятницу, 21 апреля, было заявлено на официальном сайте правительственного портала.

В ведомстве отмечается, что речь идет только о накопившейся задолженности после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Правительство одобрило разработанное Минреинтеграции постановление, запрещающее взимать с граждан задолженность за жилищно-коммунальные услуги, созданное после 24 февраля 2022 года", — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что запрет о взыскании коммунальных платежей с граждан Украины будет применен только на временно оккупированных РФ территориях или территориях, где ведутся боевые действия (согласно перечню Мининтеграции).

Задолженность не будет взиматься только с граждан Украины, вынужденных покинуть свои дома и переселиться в более безопасные регионы.

Для подтверждения этого факта украинцам необходимо будет предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирным домом документы, подтверждающие их временное отсутствие.

Какие документы нужны:

справка внутренне перемещенного лица

документ о временном убежище в другом государстве

документы о работе, лечении, обучении или прохождении военной службы

Ранее сообщалось, что жителям освобожденных территорий поступают платежи на услуги, которыми пользовались не они, а российские солдаты. Они расселялись в украинские дома и ни в чем себе не отказывали.

В августе президент Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение тарифов на отопление и горячую воду в течение действия военного положения и шесть месяцев после его прекращения.

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