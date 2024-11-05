Правительство запускает программу зимней поддержки: кто и какую денежную помощь получит

В Украине будет запущен в программу зимней поддержки. Речь идет о жилищных субсидиях и льготах для населения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По словам главы правительства, 2,8 млн. украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. Пенсионный фонд уже перечислил их размер в этот отопительный сезон. Премьер сообщил, что в бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд. грн. на субсидии.

Кабмин упростил механизм назначения жилищно-коммунальных льгот для военных. Также у переселенцев с середины января следующего года запустят программу субсидий на арендуемое жилье. Шмигаль говорит, что эта опция будет доступна семьям, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

Кроме того, около 500 тыс. домохозяйств этой зимой получат выплаты по покупке твердого топлива. В частности, дров и уголь. Эти средства в размере до 21 тыс. грн. на семью уже выплачиваются в прифронтовых регионах.

Как сообщалось, правительство расширило перечень расходов для "тысячи Зеленского". Начисленную по программе зимней "поддержки" 1000 гривен украинцы смогут потратить на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

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