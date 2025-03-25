Правительство завершило выплату "тысячи Зеленского:" сколько денег из бюджета на это потратили

Правительство завершило выплаты "Зимової єПідтримки" по заявкам в "Дії" и через банки. Деньги, оформленные на "Укрпочте", граждане получат до конца апреля.

Об этом сообщили в Минэкономики.

"Эта программа достигла цели — поддержала украинцев в сложный период. Помощью воспользовались 14,4 млн граждан. Около 60% средств украинцы потратили на коммунальные услуги. Также покупали лекарства украинского производства, поддерживали украинское книгоиздание и донатили на ВСУ. Использовать средства можно до конца 2025 года, в частности, в поддержку армии", — отметила первая вице-премьер-министр — Министерства экономики Украины Юлия Свириденко.

Заявки на выплату "Зимової єПідтримки" на 1000 гривен принимали до 28 февраля 2025 года.

Поскольку на 14,4 млн граждан (в том числе 124,5 тысячи детей) оформлены выплаты "єПідтримка", то это обошлось бюджету Украины в 14,4 млрд грн.

Напомним, 25 октября 2024 года в вечернем обращении президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "Підтримка". Эти средства можно потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, железнодорожных билетов или лекарств украинского производства.

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