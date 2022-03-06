Правоохранители из ЕС обнаружили в Финляндии роскошную яхту Дмитрия Медведева: ее могут конфисковать

Правоохранители из ЕС обнаружили в Финляндии роскошную яхту Дмитрия Медведева: ее могут конфисковать

Яхту могут конфисковать из-за санкций.

Корабль "Фотиния", принадлежащий бывшему президенту и премьер-министру России Дмитрию Медведеву, был найден в Финляндии на территории предприятия Kotka Yacht Store.

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Об этом сообщает финское издание hs.fi.

Судно хранится и обслуживается зимой на территории предприятия. Однако компания заявляет, что у них нет информации о том, что яхта принадлежит именно Медведеву.