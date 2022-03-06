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Правоохранители из ЕС обнаружили в Финляндии роскошную яхту Дмитрия Медведева: ее могут конфисковать

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Правоохранители из ЕС обнаружили в Финляндии роскошную яхту Дмитрия Медведева: ее могут конфисковать

Яхту могут конфисковать из-за санкций.

Корабль "Фотиния", принадлежащий бывшему президенту и премьер-министру России Дмитрию Медведеву, был найден в Финляндии на территории предприятия Kotka Yacht Store.

Об этом сообщает финское издание hs.fi.

Судно хранится и обслуживается зимой на территории предприятия. Однако компания заявляет, что у них нет информации о том, что яхта принадлежит именно Медведеву.

Сотрудник правоохранительных органов ЕС уже обратился в компанию и сфотографировал яхту. В дальнейшем ее могут конфисковать из-за санкций.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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