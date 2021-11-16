Суд обязал прокуратуру объявить подозрения руководителям УАФ по поводу коррупционного скандала с футбольными полями

Правоохранители предъявили по меньшей мере шесть подозрений лицам, аффилированным со структурами УПЛ, в частности ООО «ФФУ Продакшн», а также тем, кто делал проекты и завышал стоимость строительных работ. Об этом сообщил народный депутат Григорий Мамка.

«Благодаря Офису ГПУ и самому генеральному прокурору дела с НАБУ перешли в компетенцию Национальной полиции Украины. Я думаю, что это дело времени – неделя-две, когда изучатся материалы, тогда будет понятно, что же дальше с этими делами и сколько подозрений еще вручат», — заявил политик.

Накануне Печерский районный суд Киева установил достаточность доказательств об объявлении подозрения генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и бывшему руководителю ООО «ФФУ Продашн» Андрею Окунскому, которым инкриминируют совершение пособничества в совершении преступления по завладению средствами УАФ при закупке оборудования через офшорную компанию-посредника SDT FZE. Сумма ущерба – более 26 млн грн. Кроме того, суд обязал прокуроров совершить прямые процессуальные действия.

В прошлом году генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла о намерении взять под личный контроль и активизировать расследование, начатое НАБУ. Она также намекала на бездействие правоохранителей. «В свое время дело было очень громким. Оно сопровождалось журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло как холодец. Скажу честно, у меня возникло чувство, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой», – отметила Венедиктова.

Президент Федерации футбола Киева Игорь Кочетов заявил, что после ознакомления вместе с юристами с документами, размещенными в Интернете, пришел к выводам, что те действительны. «Нам странно, как при наличии таких доказательств, непосредственно указывающих на причастность руководства УАФ к совершению преступлений они до сих пор неприкосновенны», — заявил Кочетов.

Ранее сам Павелко отрицал все обвинения о злоупотреблениях при закупке и производстве искусственного покрытия для футбольных полей, а опубликованные данные он назвал фейком.

Речь идёт о деле строительства футбольных полей в Украине и закупки искусственных газонов. Напомним, в 2018-м году СМИ сообщили, что УАФ Андрей Павелко связан с офшорной компанией S.D.T. FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более 1 млн долларов. Именно через этот офшор "ФФУ Продакшн" закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным расследователей "Схем", в часть контрактов была на 20% выше реальной стоимости, из-за чего через офшор было выкачано более $1 млн.

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