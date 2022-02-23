Правоохранители смогут приобрести квартиру в лизинг с оплатой ниже, чем при аренде – Свириденко

Правоохранители смогут приобрести квартиру в лизинг с оплатой ниже, чем при аренде – Свириденко

В 2022 году для сотрудников Национальной полиции, ГСЧС и ДБР начнет действовать программа приобретения квартир в лизинг.

Ожидается, что в этом году новые квартиры на льготных условиях смогут приобрести около 2 000 человек.

Подробностями в Facebook поделилась первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Это часть инициированной Президентом Украины стратегии по реализации права каждого гражданина на свой дом, где ему будут обеспечены комфортные условия жизни", - написала министр.

Для присоединения к программе лизинга желающим нужно будет самостоятельно выбрать квартиру, обратиться по месту службы для оформления квартиры в лизинг и заключить договор. После этого можно будет въехать в собственную квартиру.

"Важно, что не нужно будет платить первый взнос на жилье, а лизинговые платежи будут меньше, чем обычные платежи за аренду жилья на общих условиях", - подчеркнула Свириденко.

У данной программы есть также дополнительные стимулирующие условия. В частности, для семей, в которых воспитываются дети до 18 лет, за каждого ребенка предоставляется возмещение в размере 5% платежа от стоимости жилья.

Если оба родителя служат в правоохранительных органах, при получении лизинга происходит возмещение ставки на каждого члена семьи.

"Как и большинство стратегических проектов правительства, эта программа будет иметь целый ряд положительных эффектов: предоставление жилья людям, ответственным за безопасность миллионов украинцев; повышение их мотивации при исполнении служебных обязанностей; стимулирование строительной отрасли, поскольку большинство квартир будут покупаться именно на первичном рынке", - отметила министр.

Она также напомнила, что программа лизинга станет дополнением к программе "Ипотека 5%", которая тоже стартует этой весной.