Прайс-кепы должны быть техническим инструментом, а не ограничением — Зайченко

Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

По его словам, энергосистема нуждается в частных инвестициях, однако для этого необходимы предполагаемые правила ценообразования.

«Сейчас Регулятор периодически меняет прайс-кепы то в одну, то в другую сторону, и мы понимаем, что из-за нестабильных условий военного времени», — отметил он.

Зайченко также подчеркнул, что в европейских странах предельные цены устанавливаются на более высоком уровне и выполняют только техническую функцию, не ограничивая рыночные сигналы.

В то же время, по его словам, украинский рынок имеет потенциал работать за более широкими ценовыми пределами.

«У нас по закону прайс-кеп должен равняться 55 000 грн за 1 МВтч и это достаточный ценовой потолок, чтобы любая генерация на разных сегментах рынка могла работать и быть прибыльной для собственников», — подчеркнул он.

По словам Зайченко, стабильные и экономически обоснованные прайс-кепы являются ключевым условием для привлечения инвестиций и развития новых генерирующих мощностей, необходимых для устойчивости энергосистемы.

Ранее народный депутат Андрей Жупанин заявил, что Украина должна постепенно отказаться от прайс-кепов как инструмента регулирования рынка электроэнергии в рамках интеграции с Европейским Союзом.