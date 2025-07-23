Прайс-кепы в Украине должны соответствовать европейскому уровню

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Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

В ассоциации подчеркнули, что энергетический сектор играет ключевую роль в обеспечении экономической стабильности, энергетической безопасности и интеграции Украины в единый европейский рынок.

«Установка прайс-кепов на рынке электроэнергии на уровне с европейскими» — одно из ключевых предложений, которое бизнес считает критически важным для дальнейшей интеграции энергорынка в европейский.

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В Ассоциации также отметили важность преодоления долгов на рынке, упрощение разрешительных процедур в сферах строительства и экологии, сохранение и расширение налоговых стимулов для импорта энергетического оборудования, развитие внутреннего рынка гарантий происхождения электроэнергии, отсрочку введения углеродного налога CBAM, а также защиту и восстановление энергетической инфраструктуры.

«Указанные предложения являются результатом тщательного анализа текущих вызовов, с которыми сталкивается бизнес. Они направлены на поддержание формирования сбалансированной, прозрачной и инвестиционно привлекательной модели функционирования энергетического сектора в Украине», — подчеркнули в ЕБА.

Ранее доктор экономических наук, эксперт по энергетике Андриан Прокоп назвал пересмотр прайс-кепов неизбежным шагом в нынешних условиях. По его мнению, изменение ценовых ограничений – прежде всего вопрос энергетической безопасности, а не тарифной политики.