Праздники прошли, цены пошли вверх: что происходит с продуктами в Украине

На украинских плодоовощных рынках в начале 2026 года наблюдается постепенное повышение цен и изменение структуры спроса. Активность участников торговых площадок еще не полностью восстановилась после новогодних праздников, однако рынок показывает признаки оживления.

Об этом свидетельствует анализ торговых площадок региона за вторую неделю 2026 года, подготовленный в еженедельном обзоре EastFruit.

Овощи: капуста – снова в лидерах

Самым популярным товаром недели остается белокочанная капуста, несмотря на сокращение ее предложения, как и других так называемых борщовых овощей. Меньше, чем в конце 2025 года, продавали пекинскую капусту.

а предложение брокколи и редьки, а синяя капуста из Украины и Узбекистана вошла в топ продаж. Также относительно активно торговали цветной капустой и красным луком.

Среди наиболее востребованных позиций у покупателей – яблоко, морковь и лук. Также активно искали поставщиков картофеля, свеклы и капусты.

Фрукты: яблоко держит первенство, хурма сдает позиции

Лидером фруктового сегмента остается яблоко – его продавали представители четырех стран. В то же время предложение яблока и винограда уменьшилось по сравнению с предновогодним периодом.

В то же время возросло количество предложений груши, активную торговлю которой вели украинские участники. Продажа хурмы из Узбекистана сократилась более чем в три раза, хотя экспорт азербайджанской хурмы в Украину за 10 месяцев 2025 года вырос на 40%.

Цены в Украине: что подорожало, а что стало дешевле

В начале года цены на овощи в Украине в основном росли. Сокращение предложения продукции невысокого качества привело к удорожанию белокочанной капусты и лука. На фоне повышенного спроса выросли цены на тепличные овощи.

Дороже, чем в конце 2025 года, продавались брокколи, цветная и пекинская капуста. Также подорожали редис и зелень. Единственной подешевевшей позицией стала синяя капуста – на фоне роста ее предложения.

Во фруктовом сегменте ценовая динамика была разнонаправленной. Яблоко и груша подешевели, в то время как виноград подорожал. Цены на авокадо снизились, а на мандарины выросли. Диапазон цен на гранат расширился, в то время как на апельсин сузился.

Напомним, в начале 2026 года украинцев ждет неоднозначная ценовая ситуация: молочные продукты высокой жирности и некоторые овощи подешевеют, но хлеб, яйца и тепличные овощи продолжат дорожать. Основными факторами влияния остаются стоимость электроэнергии, погодные условия и реальная платежеспособность населения, отмечают эксперты.