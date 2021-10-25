Предлагают поднять цены в 4 раза: компании-поставщики опубликовали проекты тарифов на распределение газа

Средний тариф на распределение по стране может вырасти с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

С января 2022 года газораспределительные компании предлагают поднять цены на услугу по распределению газа в 4 раза.

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Как сообщает "УНИАН", об этом свидетельствуют проекты тарифов, опубликованные на сайтах каждой отдельной газораспределительной компании.

Отмечается, что больше всего поднять тарифы за кубический метр предлагают для "Луганскгаз" — с 1,55 грн до 8,41 грн и "Уманьгаз" — с 1,78 грн до 8,91 грн. Кроме того, тариф "Одессагазу" хотят поднять с 0,84 грн до 4,52 грн. Столичный "Киевгаз" предлагает поднять стоимость своих услуг с 0,31 грн до 0,83 грн, "Киевоблгаз" — с 1,45 грн до 3,39 грн за куб. м.

Наименьшие изменения в тарифе могут принять для "Газопостачсервис" — с 2,46 до 3,01 грн за куб. м, "Шепетовкагаз" — с 1,09 до 1,88 грн за куб. м и НГХП "Сера" — с 1,14 до 1,58 грн за куб. м.

Как пишет "УНИАН", в одном из облгазов рассказали, что это лишь проекты тарифов на 2022 год, которые еще даже не поданы на рассмотрение регулятору. Кроме того, обычно финальные утвержденные тарифы значительно ниже, чем предложенные компаниями. Также собеседник объяснил, что повышение тарифа связано с ростом рыночной стоимости газа.

Напомним, ранее премеьр-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на газ, тепло и горячую воду для населения останутся неизменными.

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