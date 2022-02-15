Предоставление Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи: Европарламент поддержал голосование

Ожидается, что решение проголосуют в среду.

Европейский парламент поддержал голосование по предоставлению Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро по ускоренной процедуре.

Результат голосования был объявлен во вторник в начале заседания, пишет "Интерфакс-Украина".

"Макрофинансовая помощь Украине – принята", — объявили в парламенте. В то же время, количество голосов не было названо.

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Непосредственное голосование прошло в понедельник.

Ожидается, что решение проголосуют в среду.

В случае положительного голосования, макрофинансовую помощь должен одобрить Совет ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале.

Напомним:

Правительство США предложило Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов, чтобы помочь укрепить ее экономику на фоне дестабилизационного поведения России.

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