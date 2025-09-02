Предприниматели смогут жаловаться на давление через новый портал

Деньги / © Getty Images

В Украине официально заработал портал «СтопТиск», который должен стать инструментом защиты предпринимателей от незаконного давления и злоупотреблений. Платформа позволяет бизнесу сообщать о проблемных случаях, проходить верификацию, а также обеспечивает системное реагирование государства на такие факты.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

Портал был в тестовом режиме две недели, а теперь работает на постоянной основе. Через «СтопТиск» руководители компаний могут подать обращение с описанием ситуации: действия должностных лиц, обстоятельства, даты и последствия. Также есть возможность добавить документы, фото или другие доказательства. После этого информация автоматически регистрируется и отображается на дашборде для контроля.

Процесс включает несколько этапов:

авторизация через приложение «Дія»;

детальное описание инцидента;

загрузка доказательств (при наличии);

автоматическая регистрация обращения;

рассмотрение и реагирование в определенные законом сроки;

принятие управленческих и процессуальных решений;

постоянная обратная связь для предпринимателей.

Полученные сигналы будут использоваться для проверок, инициирования расследований и привлечения виновных к ответственности. Таким образом, «СтопТиск» должен стать площадкой для объединения усилий бизнеса, адвокатов и прокуратуры в борьбе с системными проблемами.

Ранее во время аудита было выявлено почти 23 тысячи уголовных производств в отношении бизнеса, из которых более 7,5 тысячи закрыли как бесперспективные для суда. Это стало одним из шагов к разгрузке предпринимателей от излишнего давления и бюрократии.

Напомним, ранее мы писали о том, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроекты №13414 и №13415, которые предусматривают компенсацию капитальных инвестиций через налоги