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Об этом заявила 15 мая во время дискуссии за круглым столом "Украинские недра под санкциями и арестами: вызовы, выводы, будущее" директор Департамента политики собственности и санкций Министерства экономики Украины Ярослава Максименко.

«Если мы говорим об экономике Украины и об украинских предприятиях, работающих на экономику Украины, и об избежании влияния подсанкционных конечных бенефициарных владельцев на украинские предприятия, то Минэкономики полностью разделяет позицию, что украинские предприятия должны работать на Украину», — сказала Максименко, отвечая на призыв генерального директора группы Smart-Holding Ивана Герасимовича «услышать бизнес», который хочет работать в Украине.

«Санкции направлены на то, чтобы лишить государство-агрессора, российскую федерацию, ресурсов для войны в Украине. Верно? Все, что лишает их ресурсов, это все хорошо. Если санкции применены так, что они лишают ресурсов собственное государство, то здесь необходимо находить решение, которое выровняло бы ситуацию и давало возможность наоборот поддерживать нашу армию и наших военных», — отметил Герасимович и призвал принять «корректирующее решение».

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По словам Максименко, на сегодняшний день вопрос возобновления работы этих предприятий «лежит в плоскости изменений в законодательство» и Минэкономики совместно с другими органами государственной власти уже наработало соответствующие изменения в законодательство.

«Они далеки от идеала, но они решают хотя бы отчасти проблемные вопросы... Мы открыты для диалога, давайте работать», — сказала представитель Минэкономики.

В ходе дискуссии Герасимович, акцентируя внимание на целях санкций, отметил, что сейчас Украина вынуждена покупать у Венгрии и Словакии российский газ, не давая предприятиям в Украине добывать украинский газ.