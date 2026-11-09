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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Предприятия SCM Ахметова с 2022 направили на помощь ВСУ и гуманитарные цели более 15 млрд грн

Общий объем помощи армии, гражданскому населению и общинам от бизнеса группы SCM Рината Ахметова, его фонда и футбольного клуба «Шахтер» с февраля 2022 года превысил 15 млрд грн, что эквивалентно более $404 млн.

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Предприятия SCM Ахметова с 2022 направили на помощь ВСУ и гуманитарные цели более 15 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба SCM.

Наибольшими направлениями помощи в SCM назвали обеспечение Вооруженных сил, поддержка защитников Мариуполя, их семей и ветеранов, образовательные и спортивные программы, помощь гражданским и восстановление общин. Кроме того, средства направляются на адвокацию и проекты по сохранению памяти.

Потребности военных закрывают через проект "Стальной фронт Рината Ахметова". По данным группы, через него подразделения из разных регионов страны бесплатно получают транспорт, в том числе бронетранспортеры и медицинские автомобили для эвакуации раненых. Также передают беспилотники, оптику и тепловизоры, средства связи, амуницию, экипировку, тактическую медицину и горючее. Отдельно в сообщении упомянуты стальные блиндажи собственной разработки «Метинвеста»: на передовую их уже поставили более 1,2 тыс. Два из них переоборудовали в подземные госпитали, отвечающие стандартам НАТО.

Гражданским помогают прежде всего Фонд Рината Ахметова и проект «Сердце Азовстали». Фонд с начала войны раздал более 13 млн продуктовых наборов и 700 тыс единиц лекарств. Среди приоритетов также реабилитация детей и взрослых, пострадавших от обстрелов и обустройство социального жилья для переселенцев из Мариуполя.

Защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II группы фонд совместно с Сердцем Азовстали предоставляет квартиры. Как ожидают SCM, к концу 2026 года по этой программе жилье получат по меньшей мере 450 защитников. Общий объем финансирования «Сердца Азовстали», созданного для поддержки гарнизона Мариуполя и их семей, с момента запуска достиг около 2,2 млрд. грн.

Параллельно группа продолжает инвестировать в экономику Украины. За время полномасштабной войны SCM вложила в Украину более $4,3 млрд (168,5 млрд грн), а за весь период существования – более $18 млрд (377 млрд грн). Более $1 млрд ушло на восстановление поврежденных и разрушенных активов. В компании отмечают, что именно эти вложения дают ДТЭК возможность генерировать и поставлять электроэнергию, несмотря на ежедневные обстрелы. Ремонтные бригады "ДТЭК Сети", по данным группы, с начала войны возобновили электроснабжение более 64 млн домохозяйств в пострадавших регионах.

Как сообщалось, SCM - международная инвестиционная группа, основателем которой является украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

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