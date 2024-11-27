"Представил себя ракетой": российский рубль упал до своего минимума — финэксперт ответил, стоит ли радоваться

Курс доллара на международном валютном рынке Forex вырос до 105,2 рубля. Американская валюта достигла такого уровня впервые с 2022 года.

Российский рубль упал до своего минимума. Его курс составляет 110 рублей за доллар и 115 рублей за евро. Такое понижение произошло на фоне санкций против российских банков и сокращения экспорта.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По состоянию на 26 ноября российский Центробанк установил официальный курс доллара более 103 рублей впервые с марта 2022 года.

Фото: Центр противодействия дезинформации

Финансовый эксперт и известный блоггер Сергей Фурса сравнил ситуацию с рублем в РФ с ее оружием.

"Россияне устроили такую истерику внутри страны в отношении Орешника, новой гордости и предмете тысяч оргазмов, что она повлияла и на рубль. Он представил себя ракетой и улетел..." — написал финансовый эксперт Сергей Фурса.

Ранее, в октябре 2024 года, Центробанк поднял ключевую ставку до максимального уровня за 20 лет, и она составила 21%.

"Посмотрим, что будет дальше. На самом деле, российский Коммерсант пишет, что бизнес закладывает уже 115-120 рублей за доллар. На самом деле этот процесс длится последние несколько месяцев. И демонстрирует он, как трудно решать одновременно две проблемы: финансировать дефицит бюджета, потому что падение курса рубля помогает финансировать дефицит бюджета, но с другой стороны, им нужно бороться с инфляцией, а девальвация рубля как раз стимулирует высокую инфляцию. И сейчас, выбрав между финансированием войны и ухудшением уровня жизни россиян, они снова выбрали ухудшение уровня жизни россиян... Они вынуждены девальвировать рубль для финансирования дефицита бюджета", — сказал Сергей Фурса.

Напомним, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов отмечал ранее, что в Центробанке России говорят о перегреве экономики, однако на самом деле это может быть и через 1,5 года.

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