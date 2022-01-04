Представители бизнеса прогнозируют рост цен на свои товары и услуги.

Предприятия промышленности впервые за 7 месяцев дали пессимистические оценки перспектив своего развития.
Ежемесячный расчет индекса ожиданий деловой активности (ИОДА), проведенный в декабре 2021 г., показал, что предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию и услуги на фоне удорожания энергоносителей и сырья.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.
Среди факторов, ухудшивших оценки по экономическому состоянию предприятий, называют:
- стремительное повышение цен на энергоносители;
- дефицит сырьевых товаров;
- увеличение производственных издержек;
- рост угрозы развития военного конфликта;
- усложнение мировой эпидемической ситуации.
Предприятия, работающие в сферах промышленности, строительства и услуг настроены на сокращение количества работников, их увеличение прогнозируют только предприятия торговли.
Кроме того, предприятия промышленности впервые за 7 месяцев дали пессимистические оценки перспектив своего развития. Они ожидают сокращения объема новых экспортных заказов и объема незавершенного производства. В то же время сохранились положительные оценки объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов на продукцию.
Ожидания предприятий торговли также ухудшились: они ожидали роста остатков товаров для продаж и объема закупок товаров для продажи на уровне предыдущего месяца. Представители торговли в дальнейшем настроены на снижение торговой маржи и увеличение объема товарооборота.
Предприятия сферы услуг второй месяц ожидали ухудшения своих экономических результатов. Они прогнозируют уменьшение объема новых заказов и не ожидают изменения объема предоставляемых услуг. Вместе с тем, они настроены на увеличение объема услуг в процессе выполнения.
Наиболее пессимистично настроены предприятия в области строительства. Причина этого в сезонном уменьшении экономической активности и сужении инвестиционного спроса. Они ожидают уменьшения объема новых заказов, вследствие чего будет уменьшен объем закупки сырья и материалов. В то же время сохранились оптимистичные оценки объемов выполненных строительных работ и закупки услуг подрядчиков.
Напомним, ранее, учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее усложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году.
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