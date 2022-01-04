Представители бизнеса прогнозируют рост цен на свои товары и услуги.

Представители бизнеса прогнозируют рост цен на свои товары и услуги.

Предприятия промышленности впервые за 7 месяцев дали пессимистические оценки перспектив своего развития.

Ежемесячный расчет индекса ожиданий деловой активности (ИОДА), проведенный в декабре 2021 г., показал, что предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию и услуги на фоне удорожания энергоносителей и сырья.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

Среди факторов, ухудшивших оценки по экономическому состоянию предприятий, называют:

стремительное повышение цен на энергоносители;

дефицит сырьевых товаров;

увеличение производственных издержек;

рост угрозы развития военного конфликта;

усложнение мировой эпидемической ситуации.

Предприятия, работающие в сферах промышленности, строительства и услуг настроены на сокращение количества работников, их увеличение прогнозируют только предприятия торговли.

Кроме того, предприятия промышленности впервые за 7 месяцев дали пессимистические оценки перспектив своего развития. Они ожидают сокращения объема новых экспортных заказов и объема незавершенного производства. В то же время сохранились положительные оценки объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов на продукцию.

Ожидания предприятий торговли также ухудшились: они ожидали роста остатков товаров для продаж и объема закупок товаров для продажи на уровне предыдущего месяца. Представители торговли в дальнейшем настроены на снижение торговой маржи и увеличение объема товарооборота.

Предприятия сферы услуг второй месяц ожидали ухудшения своих экономических результатов. Они прогнозируют уменьшение объема новых заказов и не ожидают изменения объема предоставляемых услуг. Вместе с тем, они настроены на увеличение объема услуг в процессе выполнения.

Наиболее пессимистично настроены предприятия в области строительства. Причина этого в сезонном уменьшении экономической активности и сужении инвестиционного спроса. Они ожидают уменьшения объема новых заказов, вследствие чего будет уменьшен объем закупки сырья и материалов. В то же время сохранились оптимистичные оценки объемов выполненных строительных работ и закупки услуг подрядчиков.

Напомним, ранее, учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее усложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году.

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