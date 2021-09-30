Представители правительства и местной власти договорились о тарифах на теплоснабжение до конца отопительного сезона

Представители правительства и местной власти договорились о тарифах на теплоснабжение до конца отопительного сезона

Согласно договоренностям стоимость отопления и горячей воды для населения не будет расти.

В четверг, 30 сентября, представители Кабинета министров, НАК "Нафтогаз Украины", Ассоциации городов Украины и Конгресса местных и региональных властей подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и снабжения горячей воды в отопительном периоде 2021-2022 гг.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей.

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"Я считаю, что это большая победа", — отметил глава государства, подчеркнув, что повышения цен не будет, "несмотря на любые рыночные изменения, колебания, давление других государств".

Зеленский отметил, что в этом году подготовка к отопительному сезону стала особым вызовом для государства из-за роста цен на газ в мире. В то же время он выразил стремление подписать меморандум о стабильных тарифах на теплоснабжение не только на один год, но и на последующие три года, "чтобы не было сюрпризов для граждан".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине повышение тарифов на тепло и горячую воду во время отопительного сезона не должно произойти, цена на газ не будет превышать 8 грн за кубометр.

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