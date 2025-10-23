Премьер-министр Бельгии обеспокоен намерениями ЕС "забрать деньги Путина"

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Намерения Европейского Союза использовать 140 млрд евро замороженных активов центрального банка России для кредита Украине на приобретение американского оружия вызывают беспокойство правительства Бельгии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра страны Барта де Вевера в четверг, 23 октября, перед заседанием Европейского совета в Брюсселе, на котором будут рассматривать этот вопрос

Бельгийский премьер требует, чтобы другие страны-члены Евросоюза разделили юридические и финансовые риски, если Москва выдвинет претензии в отношении активов.

Он также хочет юридически обязывающих гарантий того, что государства-члены сделают взносы, если деньги придется вернуть, и чтобы все страны, которые хранят замороженные активы, действовали слаженно.

«Если эти три требования, которые, по моему мнению, вполне разумны, будут выполнены, тогда мы сможем двигаться дальше. Если нет, я сделаю все, что в моих силах, на европейском уровне, а также на национальном, политически и юридически, чтобы остановить это решение», — сказал де Вевер журналистам.

Де Вевер подчеркнул, что Еврокомиссия до сих пор «не представила убедительных правовых аргументов», на которых может основываться решение об использовании замороженных активов Кремля.

Он также требует полной прозрачности в отношении таких активов в остальных странах ЕС и призвал их тоже присоединились к инициативе. Около 25 миллиардов евро активов заморожено в нескольких других европейских столицах.

Бельгия неоднократно выражала беспокойство относительно использования российских активов, поскольку наибольшая доля средств находится в брюссельской клиринговой компании Euroclear. Страна обеспокоена тем, что ее оставят на крючке, если Россия успешно подаст иск о возврате денег.

Де Вевер также предупредил, что этот шаг может «иметь обратный эффект» для европейских компаний в России. «Государства-члены должны понимать, что если мы возьмем деньги Путина, он заберет наши», — сказал он.

Если лидерам удастся развеять беспокойство Бельгии, они надеются поручить исполнительной ветви власти ЕС сразу перейти к представлению юридического предложения по плану об использовании активов для гарантирования около 140 миллиардов евро новых займов Украине. Деньги будут возвращены только при условии, что Россия согласится выплатить Киеву ущерб, нанесенный войной.

Напомним, Россия предупредила, что будет преследовать любое европейское государство, которое попытается забрать ее активы, после сообщений о том, что Европейский Союз ищет новые пути использования сотен миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине.