Премьер Молдовы опровергла информацию о соглашении с Украиной по поставкам газа

Премьер Молдовы опровергла информацию о соглашении с Украиной по поставкам газа

Молдова не будет покупать газ у Украины.

Информация о подписании рамочного соглашения между молдовским госпредприятием Energocom и "Нафтогазом" Украины о возможной поставке 700 млн кубометров газа не соответствует действительности.

Об этом заявила премьер Молдовы Наталья Гаврилица в интервью одному из государственных телеканалов, сообщает во вторник, 26 октября Интерфакс-Украина.

"Это ложная новость. Это неправда. Появилась ложная новость", — отметила она.

Напомним:

В сентябре закончился долгосрочный контракт на поставку российского газа в Молдову. "Газпром" и "Молдовагаз" продлили действие контракта на месяц : в октябре российская компания поставляет газ по цене $790 за тысячу кубометров газа (в сентябре – $550 за тысячу кубов).

на поставку "Газпром" и "Молдовагаз" : в октябре российская компания поставляет газ по цене $790 за тысячу кубометров газа (в сентябре – $550 за тысячу кубов). Накануне появилась информация о том, что молдовская государственная компания Energocom и "Нафтогаз" подписали рамочное соглашение о поставках в случае необходимости объема до 700 млн кубов газа. В отличие от 16 млн кубов, которые Украина "одолжила" Молдове ввиду чрезвычайного положения в стране, речь идет о поставке исключительно на платной основе. Пока страна не приобрела ни одного кубометра.

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