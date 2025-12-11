Премия HR-бренд Украина: Патронатная служба Интерпайп Пинчука получила главное признание жюри за работу с военными

Реклама

Сегодня в армии служат 1136 работников Интерпайпа, 200 ветеранов работают на заводах компании в Днепре, Никополе и Самаре. С первого дня мобилизации и до возвращения домой – корпоративная Патронатная служба рядом с ними и их семьями. Адресно обеспечивает военных техникой, амуницией и обмундированием, помогает с лечением и реабилитацией, психологическим восстановлением. Отдельным направлением работы является реинтеграция ветеранов, в основе которой лежит подбор достойного рабочего места, в том числе на производстве.

– Мы начинаем реинтеграцию ветеранов в первый день службы, а не по возвращении. А ведь защитники ценят не слова, а реальные действия. Именно конкретная и своевременная поддержка во время службы создает фундамент подлинного доверия. Четверо из пяти наших военных возвращаются к нам после демобилизации и мы вместе ищем пути, как облегчить адаптацию и построить жизнь в тылу. С учетом реалий производственного процесса и жизни в прифронтовом регионе это всегда адресная кропотливая работа, – отметила директор по коммуникациям и куратор Патронатной службы Интерпайп Людмила Новак.

Начиная с 2014 года, каждому военному и ветерану Интерпайп сопровождает индивидуальный координатор. В начале полномасштабного вторжения эта деятельность была выделена из других бизнес-процессов и создана Патронатная служба. Координаторы связываются с военными и сопровождают их на протяжении всей службы, во время лечения и восстановления, после демобилизации, они также держат контакт с семьей, а в случае трагических событий продолжают заботиться о близких героях. Часть координаторов – сами ветераны.

В этом году конкуренция была рекордной: более 70-ти проектов в 15 номинациях. И именно в такой сильной среде лучших работодателей инициативы ИНТЕРПАЙП получили самые высокие оценки жюри.