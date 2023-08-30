Препятствия для экспорта в Узбекистан устранены — Союз молочных предприятий Украины

В Украине надеются потеснить на этом рынке производителей из рф и Беларуси.

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) совместно с Посольством Республики Узбекистан и другими бизнес-ассоциациями приняли участие в устранении таможенных преград, мешавших экспорту украинской молочной и другой пищевой продукции в эту страну, говорится в сообщении СМПУ.

"Узбекистан последние 5 лет активно развивается. Это интересный рынок сбыта для наших производителей молочной продукции. По количеству потенциальных потребителей он почти равен Украине. И если удастся удешевить логистику, наши предприятия могут потеснить на этом рынке производителей из россии и Беларуси", — рассказывает " Бизнес Телеграфу" глава Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский.

Он уточнил, что Узбекистан был рынком сбыта для украинских молочных предприятий до начала полномасштабного вторжения россии. Основные конкуренты на этом рынке сегодня — производители из россии и Беларуси, имеющие преимущество — более дешевую логистику.

Напомним, по состоянию на июнь 2023 года Украину в результате войны покинули более 8 млн украинцев, что сказалось на покупательной способности рынка. Чтобы избежать существенного сокращения производства, по словам Чагаровского, производители ищут рынки сбыта молочной продукции.