Президент Ивано-Франковской Торгово-промышленной палаты рассказал, как бюджет села Поляница вырос в 300 раз

Президент Ивано-Франковской Торгово-промышленной палаты Андрей Левкович рассказал о том, как изменилась экономика региона после появления горнолыжного курорта и призвал не мешать строительству таких комплексов в других областях Украины, в частности, в Закарпатье.

Об этом он написал в своем блоге на "Экономической правде".

"Когда-то также депрессивное село Поляница, которое после создания курорта стало, вероятно, самым богатым в Украине. Один только показатель: бюджет Поляницы с 2001 по 2022 год вырос в 300 раз (!) — с 336 тысяч до 100 миллионов гривен. Демографическая ситуация. в Полянице также одна из самых позитивных в Украине.Из села никто не выехал за границу на заработки. Земля, ранее приватизированная жителями Поляницы, стала настоящим капиталом: ее цена с приходом курорта выросла в сотни раз.Люди открыли свои отели, зеленые усадьбы, рестораны, магазины, атракции, предприятия сферы услуг. Видим признаки формирования среднего класса на примере местной громады. В лучшие времена курорт посещали более миллиона туристов в год, среди них сотни тысяч из-за границы", — написал Андрей Левкович.

Он отметил, что такой пример побуждает и другие депрессивные громады Карпатского региона стать на путь реализации успешного проекта, но им препятствуют предприниматели-лесозаготовители и экоактивисты.

"Пока известно об громадах, которые хотят попробовать себя в развитии горнолыжных курортов. Это Закарпатские Ясинянская территориальная громада (пгт. Ясиня и село Черная Тиса) и село Лопухово (Усть-Чернянская ТГ), село Быстрица Ивано-Франковской, Славское-Рожанка и другие. Еще в 2017 году распоряжением председателей Тячевской и Раховской райгосадминистраций был утвержден Детальный план территории туристско-рекреационного комплекса "Свидовец" (сразу заметим, что название комплекса достаточно условно, на самом деле он не затрагивает сам Свидовец рядом).В результате реализации проекта депрессивный край стал бы "украинским Тиролем". План предусматривает создание до 20-40 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, как на самом курорте и в частном сельском секторе, так и на смежных территориях и отраслях. хорошо… но здесь мы выходим на скользкое поле неблагодарного и рискованного дела – оппонировать профессиональным природоохранникам, уже пятый год, с 2017-го, продолжаются суды. Завершается второй круг судов-апелляций от окружного к Верховному Суду. Интересно, что истцами в судах, оппонирующих созданию современной инфраструктуры и курортов, стали не профессиональные экологи, а три владельца местных пилорам (!!). Медийную и юридическую поддержку им обеспечивают как украинские природоохранные организации, так и высокие политики и фонды из европейских стран, в которых, по "совпадению", наиболее развит горнолыжный туризм. И когда истцами в суды "во имя защиты лесов" выступают пилорамщики, а некоторых "профессиональных природоохранников" почему-то интересует только скудный процент территории под курорт (по сравнению с территориями в десятки тысяч карпатских гектаров сплошных вырубок), то возникает риторический вопрос: такие ли "двойные стандарты" не являются следствием чьей-либо заинтересованности?", — отметил Левкович.

По его словам, на территории будущего курорта "Свидовец", при условии его развития, ежегодно планируется вырубка деревьев на площади в десять раз меньше запланированных ежегодных сплошных вырубок лесозаготовителей. При этом туристический комплекс обеспечит работой от 20 до 40 тысяч человек, будет способствовать развитию инфраструктуры Закарпатья и принесет десятки миллионов гривен налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты.