Президент "Киевстара" рассказал о заработках компании и росте нового бизнеса

Общий бюджет расходов на устранение последствий кибератаки, укрепление системы и программу лояльности составил 3,6 млрд грн.

Крупнейший оператор мобильной связи в Украине "Киевстар" в апреле-июне восстановил показатели до максимально возможного уровня, заявил президент компании Александр Комаров в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"На самом деле результатами я доволен. Всегда хочется больше, но учитывая ту турбулентность, через которую компания прошла в четвертом квартале прошлого года и в первом квартале текущего, мне кажется, что мы восстановились на максимально возможных уровнях", - сказал он.

По словам Комарова, на результаты первого квартала повлияла программа благодарности/лояльности, которая была реализована в связи с кибератакой. Общий бюджет расходов на устранение последствий кибератаки, на укрепление системы и программу лояльности или благодарности абонентам составил 3,6 млрд грн.

"Если в первом квартале мы снижались на 14% год к году, то во втором мы уже растем в целом по компании примерно на 9,5% (речь идет о росте выручки во втором квартале по сравнению со вторым кварталом 2023 года, - ИФ-У). Рост, как я сказал, неоднородный. Больше всего растет новый бизнес. Темпы почти 70% год к году", - отметил президент компании.

Он отметил, что "Киевстар" стал одним из топовых партнеров Microsoft по современному рабочему месту и Microsoft Azure. Это направление генерирует большой денежный поток. Существенно растет платформа кино и телевидения Киевстар ТВ, доходы от BigData возвращаются к довоенным, и даже, возможно, уже превосходят. Продемонстрировало рост приложение Helsi.

"В gross мы уже делаем примерно полмиллиарда грн доходов от новых бизнесов на уровне квартала", - сказал Комаров.

Кроме того, он отметил рост на 16% фиксированной связи во втором квартале по сравнению год к году. Мобильная связь выросла примерно на 8,5%. "Киевстар" вернулся к привычным уровням маржинальности и прибыльности, подчеркнул Комаров.

Что касается абонентской базы, то, по его словам, на нее влияет множество факторов, в частности отток, связанный с потерей территории и с миграцией людей за пределы Украины. Из-за длительных отключений и в результате беспрецедентной кибератаки увеличилось количество абонентов, которые пользуются sim-картами двух-трех операторов. По его наблюдениям, абонентская база снижается в целом по Украине.

В то же время наблюдаются рекордные новые подключения. С начала масштабных блэкаутов новые подключения росли примерно в диапазоне 30-40% год к году. Многие покупают sim как резервную, но потом могут и не использовать. "В июле, когда отключения были серьезные, в мобильной связи мы наблюдали невероятный рост количества новых подключений", - отметил президент "Киевстара".

"Тренды, которые меня очень радуют - количество клиентов, которые воспользовались нашими digital-сервисами достигло 8,8 млн во втором квартале. Уровень проникновения LTE составляет сейчас более 60% в нашу базу. Во втором квартале использование мобильного интернета на клиента выросло до 11ГБ на клиента по сравнению с 9,9ГБ во втором квартале 2023 года", - отметил Комаров.

Ранее сообщалось, что выручка крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" в апреле-июне этого года выросла на 9,5% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года - до 9,425 млрд грн, а в долларах - на 0,4%, до $236 млн. Капитальные инвестиции "Киевстар" в апреле-июне этого года составили 2,28 млрд грн, что на 63,1% превысило показатель за второй квартал прошлого года и в 2,1 раза - за первый квартал этого года.

При этом вопрос защиты инвестиций до сих пор остается актуальным для Киевстар, учитывая дело об аресте доли корпоративных прав компании. "Есть соответствующие ходатайства в украинские судебные инстанции от компании VEON, как собственника "Киевстар". Аналогичный механизм был применен компанией Turkcell, владельцем lifecell. Ожидаем решения в ближайшее время. И не только мы ожидаем, но и наши международные инвесторы. Потому что это вопрос защиты миллиардных инвестиций в экономику Украины. Лично я надеюсь, что ввиду того, что существует прецедентное решение по Lifecell, будет принято аналогичное решение и по "Киевстар", - отметил Комаров.