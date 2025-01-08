Президент подписал закон о расширении доступа к банковской тайне: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4174-IX, расширяющий возможности раскрытия банковской тайны. Согласно новым изменениям в Закон "О банках и банковской деятельности", нотариусы теперь получат дополнительные права для получения банковской информации об имуществе без вести пропавших.

Об этом стало известно с сайта Верховной Рады.

Согласно новым нормам, нотариусы смогут получать информацию о:

наличие счетов, вкладов или электронных кошельков физических лиц;

остатки средств, электронных денег или банковских металлов на счетах;

информацию о движимом имуществе, находящемся на хранении или в залоге банка;

наличие договоров аренды индивидуальных банковских сейфов;

данные о счетах условного хранения (эскроу) и средства на них, предназначенные для бенефициаров.

Эти данные будут предоставляться для защиты имущества лиц, которых суд признал без вести пропавшими, позволяя семье законно заниматься этим имуществом.

Закон также разрешает получать банковскую информацию нотариусам, должностным лицам органов местного самоуправления и консульским учреждениям. Это будет происходить в целях защиты наследственного имущества.

Это касается, в частности, выдачи свидетельства о праве на наследство или права собственности на долю в совместном имуществе супругов на основе соответствующего заявления или в случае смерти одного из супругов.

Напомним, банковская тайна и защита персональных данных военнообязанных украинцев может оказаться под угрозой, поскольку Налоговая и Миграционная службы скоро смогут предоставить эту информацию для ТЦК и СП.

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