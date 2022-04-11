При каких условиях банки могут заблокировать зачисление наличности физическим лицом

Во время военного положения банки в зависимости от суммы наличных денег банки могут проверить источник поступления средств и заблокировать деньги. При каких условиях выяснял ТСН.ua

В течение военного состояния согласно решению НБУ в случае зачисления средств на сумму более 400 тыс. грн банк имеет право попросить у клиента документы об источнике таких средств. В случае, если клиент не предоставит сведений о происхождении перечисленных средств, операции со счета клиента будут ограничены.

В таком случае можно будет совершать только следующие финансовые операции:

в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком,

на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком,

на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Для закупки товаров необходимых для нашей армии по просьбе волонтеров Национальный банк разрешил переводить физическим лицам иностранную валюту за рубеж в пределах 400 тыс. грн ежемесячно (по официальному курсу НБУ). К таким товарам относятся:

бронежилеты,

каски,

шлемы,

военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь,

защитная одежда,

спальные мешки,

кариматы и средства для оказания домедицинской помощи,

оптические приборы для слежения,

беспилотные летательные аппараты.

Расчеты за экспортно-импортные операции с 5 апреля 2022 года должны производиться за 90 дней.

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