При каких условиях банки могут заблокировать зачисление наличности физическим лицом

Во время военного положения банки в зависимости от суммы наличных денег банки могут проверить источник поступления средств и заблокировать деньги. При каких условиях выяснял ТСН.ua
В течение военного состояния согласно решению НБУ в случае зачисления средств на сумму более 400 тыс. грн банк имеет право попросить у клиента документы об источнике таких средств. В случае, если клиент не предоставит сведений о происхождении перечисленных средств, операции со счета клиента будут ограничены.
В таком случае можно будет совершать только следующие финансовые операции:
- в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком,
- на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком,
- на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".
Для закупки товаров необходимых для нашей армии по просьбе волонтеров Национальный банк разрешил переводить физическим лицам иностранную валюту за рубеж в пределах 400 тыс. грн ежемесячно (по официальному курсу НБУ). К таким товарам относятся:
- бронежилеты,
- каски,
- шлемы,
- военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь,
- защитная одежда,
- спальные мешки,
- кариматы и средства для оказания домедицинской помощи,
- оптические приборы для слежения,
- беспилотные летательные аппараты.
Расчеты за экспортно-импортные операции с 5 апреля 2022 года должны производиться за 90 дней.
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