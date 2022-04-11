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При каких условиях банки могут заблокировать зачисление наличности физическим лицом

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При каких условиях банки могут заблокировать зачисление наличности физическим лицом

Прокуратура города Киева

Во время военного положения банки в зависимости от суммы наличных денег банки могут проверить источник поступления средств и заблокировать деньги. При каких условиях выяснял ТСН.ua

В течение военного состояния согласно решению НБУ в случае зачисления средств на сумму более 400 тыс. грн банк имеет право попросить у клиента документы об источнике таких средств. В случае, если клиент не предоставит сведений о происхождении перечисленных средств, операции со счета клиента будут ограничены.

В таком случае можно будет совершать только следующие финансовые операции:

  • в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком,
  • на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком,
  • на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Для закупки товаров необходимых для нашей армии по просьбе волонтеров Национальный банк разрешил переводить физическим лицам иностранную валюту за рубеж в пределах 400 тыс. грн ежемесячно (по официальному курсу НБУ). К таким товарам относятся:

  • бронежилеты,
  • каски,
  • шлемы,
  • военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь,
  • защитная одежда,
  • спальные мешки,
  • кариматы и средства для оказания домедицинской помощи,
  • оптические приборы для слежения,
  • беспилотные летательные аппараты.

Расчеты за экспортно-импортные операции с 5 апреля 2022 года должны производиться за 90 дней.

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