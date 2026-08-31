При каких условиях можно законно списать долг: адвокат объяснил алгоритм действий

Кредит

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Шанс не погашать задолженность по кредиту связан с размером долга и истечением сроков исковой давности. В случае небольших сумм финучреждения редко обращаются в суд самостоятельно — чаще всего они отступают за право требования коллекторам, что открывает для заемщика возможность успешно защитить свои интересы в судебном порядке.

Об этом пишет «24 канал».

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Небольшие долги не станут основанием для обращения в суд

Банки предусматривают риски невозврата средств на уровне до 30% для кредитных карт с лимитом до 15 тысяч гривен. Если процент неплатежей не превышает этот порог, продукт остается прибыльным, а убытки перекрываются за счет добросовестных заемщиков. Содержать штат юристов для взыскания таких сумм финансовым учреждениям просто невыгодно, поскольку расходы на зарплаты превышают возможные поступления. Об этом говорит адвокат Руслан Нечай.

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Вместо судебных исков банки обычно продают мелкие долги коллекторским компаниям по сниженной цене. Уже коллекторы обращаются в суд, пытаясь взыскать деньги с должника, поскольку это их основной заработок.

Впрочем, при передаче долга банк предоставляет коллекторам минимальный пакет документов, которого часто недостаточно для суда. Поданный должником профессиональный отзыв на иск, где речь идет об отсутствии доказательств выдачи кредита или некорректном расчете процентов, может стать основанием для полной победы должника.

Совсем иная ситуация складывается с большими ссудами, по которым банки судятся самостоятельно. Если раньше финансовые учреждения пытались договориться или ждали накопления долга, то сейчас они подают иски даже при малейшей просрочке.

Применение исковой давности для списания долга

Самым распространенным способом полностью или частично избавиться от кредитного долга является применение срока исковой давности. Законодательство Украины устанавливает для банков трехлетний срок для обращения в суд по взысканию задолженности.

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Обычно банк поначалу надеется вернуть деньги с помощью звонков или письменных претензий. Если в течение трех лет с момента прекращения платежей банк так и не обратился в суд, заемщик имеет реальные шансы полностью избавиться от обязанности платить долг или существенно уменьшить его сумму.

Раньше мы писали о том, выпустят ли за границу, если есть кредиты.

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