При какой сумме на карте банк может попросить предоставить справку о доходах и как избежать блокировки счета

Деньги / иллюстративное фото / © Фото из открытых источников

Реклама

В Украине нет единого лимита, при превышении которого банк гарантированно не будет запрашивать документы о происхождении средств при пополнении счета.

Как сообщает «24 Канал», финансовые учреждения имеют право проверить любой платеж, если он вызовет подозрение или будет существенно отличаться от обычных расходов и доходов клиента.

Реклама

Финансовые учреждения проводят проверки в соответствии с законодательством о финансовом мониторинге и учитывают обстоятельства каждой операции. Однако законодательство устанавливает порог для так называемых пороговых операций — это 400 тысяч гривен и более. Однако согласно закону № 361-IX одного лишь достижения этой суммы недостаточно. Операция должна дополнительно соответствовать особым критериям, таким как использование большого количества наличных, перевод за границу или связь с определенными странами.

Реклама

Однако банковский контроль касается не только крупных сумм. Финансовая организация может заинтересоваться и гораздо меньшим платежом или взносом, если он нехарактерен для клиента, не соответствует его официальному доходу или выглядит подозрительно.

Например, если человек ежемесячно получает 25 тысяч гривен зарплаты и вдруг пополняет карту несколькими сотнями тысяч наличными, банк, скорее всего, попросит объяснить происхождение этих денег. Это обычная процедура проверки, которая вовсе не свидетельствует о нарушении закона.

Поэтому не стоит ориентироваться только на предельный показатель в 400 тысяч гривен. Для банков одинаково важны финансовая история клиента, источник происхождения средств и логика самого платежа.

Какие документы банк может у вас запросить для подтверждения происхождения денег

Если банк обратился с просьбой объяснить происхождение денег, клиенту необходимо предоставить документы, которые четко отражают реальный источник их получения. Единого списка для всех ситуаций нет, ведь пакет документов каждый раз зависит от способа получения средств и конкретного финансового платежа.

Реклама

Кроме того, происхождение средств можно подтвердить следующими документами:

заработная плата или другие официальные доходы — справкой о доходах, расчетными документами или налоговой декларацией;

продажа недвижимости или автомобиля — договором купли-продажи и документами, подтверждающими получение оплаты;

наследство или дар — свидетельством о праве на наследство, договором дарения или другими документами в зависимости от обстоятельств;

предпринимательская деятельность — налоговой декларацией, финансовыми документами и выписками, подтверждающими получение средств;

накопления на счетах — банковскими выписками, позволяющими проследить движение денег.

Отметим, что приведенный перечень носит лишь ориентировочный характер, поскольку окончательный список документов каждый банк определяет индивидуально, учитывая специфику и потенциальные риски платежа. Если деньги собирались в течение длительного времени, клиент может предоставить выписки об официальных доходах за предыдущие периоды.

Если же источником средств стала продажа имущества, достаточно предъявить договор купли-продажи и чек или квитанцию об оплате.

Сам факт внесения крупной суммы не считается нарушением, если средства получены законным путем. В то же время игнорирование запросов финансового учреждения или отказ предоставить объяснения в ходе законной проверки могут привести к задержке операции или даже к полной блокировке обслуживания.

Реклама

Поэтому перед зачислением значительной суммы наличных следует заранее собрать все подтверждающие документы. А если вы планируете осуществить крупный нестандартный платеж, разумным шагом будет заранее проконсультироваться с банком и выяснить все требования.

Напомним, что в Украине с 1 октября 2026 года новый единый лимит на снятие наличных не вводится, поэтому для обычных личных счетов в гривне физических лиц сохраняется ограничение НБУ до 100 тысяч гривен в сутки, а банки могут устанавливать собственные более низкие лимиты на одну операцию или определенный промежуток времени.

Кроме того, перевод с карты на карту не обязательно будет заблокирован из-за самой суммы: с 1 апреля 2025 года НБУ не продлил регуляторный лимит в 150 тысяч гривен в месяц для исходящих P2P- и C2C-переводов физических лиц между банками.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров