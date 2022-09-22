При необходимости можно перейти с одного вида пенсии на другой: напоминает ПФУ

В случае, если человек имеет право на два вида пенсии, он может выбрать большую.

Такую возможность сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Например, по пенсии по возрасту можно перейти на пенсию в связи с потерей кормильца. Такая пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи умершего лица, находившимся на его содержании. В частности, согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на такие выплаты имеет жена или муж пенсионного возраста, если на момент смерти кормильца они проживали вместе.

Следует иметь в виду, что пенсию в связи с потерей кормильца назначают в размере 50% пенсии по возрасту умершего. Поэтому если у умершего пенсия была значительно выше, чем у вторых супругов, есть целесообразность по пенсии по возрасту перейти на пенсию в связи с потерей кормильца и получать более высокую сумму выплат.

Чтобы перейти на другой вид пенсии, следует обратиться с соответствующим заявлением и необходимыми документами в Пенсионный фонд Украины.

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