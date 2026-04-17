Прибавка к пенсии: кто может получить более 1000 грн ежемесячно
Размер доплат колеблется от 908 до 1038 грн в месяц.
В Украине некоторым украинцам предусмотрена ежемесячная доплата от 35% до 40% от прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц. Прибавки к пенсии установлены законодательством.
Об этом рассказали в управлении Пенсионного фонда Украины, сообщили Новости.LIVE.
На дополнительные выплаты на пенсии могут рассчитывать некоторые женщины. Право на надбавку регулирует закон 1767-III «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».
Кто может получить надбавку
Речь идет о надбавках за особые заслуги перед страной многодетным матерям, имеющим от пяти детей и воспитавших их, по меньшей мере, до шестилетнего возраста.
«…матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Если в случае смерти матери или лишения родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось родителем, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке», — говорится в ст. 1 пункта 6 закона.
Законом предусмотрено, что надбавку за особые заслуги устанавливают к пенсии:
по возрасту;
по инвалидности;
в связи с утратой кормильца;
за выслугу лет.
Размеры доплаты к пенсии
Размер выплат зависит от количества детей и определяется в процентах от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность. Это:
за пять детей — 35%;
за шесть детей — 36%;
за семеро детей — 37%;
за восемь детей — 38%;
за девять детей — 39%;
за десять и более детей — 40%.
В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысили до 2595 грн, а потому размер доплат колеблется от 908 до 1038 грн. Размер надбавки должен изменяться, если произойдет пересмотр прожиточного минимума.
Относительно сроков назначения ПФУ может оформить надбавку к пенсии за особые заслуги от даты обращения при наличии подтверждающих документов.
В то же время, в случае смерти лица, которому установлена надбавка к пенсии за особые заслуги, право на нее может быть учтено при назначении пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи.
Размер таких выплат определяется в соответствии с законодательством. Конкретная сумма зависит от количества нетрудоспособных членов семьи:
один нетрудоспособный член семьи — 70% от надбавки;
двое и более нетрудоспособных лиц — 90%.
Как сообщалось, в Украине могут просмотреть часть пенсий и увеличить размер. Законопроект №15090-1 подали на рассмотрение ВРУ. Документ предусматривает изменения в законодательство по пенсионному обеспечению военных и других категорий. Инициатива предусматривает отмену понижающих коэффициентов для пенсий, превышающих десять прожиточных минимумов (в 2026 году — 25 950 грн), а также их перерасчет.