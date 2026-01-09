Прибавка к пенсии после 65 лет: кому повысят выплаты автоматически

Есть несколько условий, чтобы получить дополнительные деньги от государства

Реклама

Украина гарантирует своим гражданам право на получение минимальной пенсии, которая должна быть не менее 40% от минимальной зарплаты и прожиточного минимума лиц, потерявших трудоспособность. Если же человеку назначена меньшая сумма, он может рассчитывать на дополнительные деньги, которые дотянут выплаты до указанного уровня.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Пересчет пенсии по достижении 65 лет не производится автоматически для всех пенсионеров. Основное условие повышения выплат — наличие достаточного страхового стажа.

Реклама

Отмечается, что мужчины должны быть не менее 35 лет страхового стажа, а женщины — 30 лет. Те, кто отвечает этим критериям, по достижении 65 лет получают автоматический перерасчет.

Ключевым фактором для повышения пенсии после 65 лет является именно страховой стаж. Те, кто не достиг минимальных показателей, должны представить дополнительные документы или ждать индивидуального решения Пенсионного фонда.

Пенсионеры с меньшим стажем также могут получить повышение, однако у них автоматического перерасчета нет. Решение в таких случаях принимается индивидуально в зависимости от имеющихся данных в реестрах и подтвержденных периодов работы.

Напомним, в связи с повышением размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц от 1 января 2026 года вырастет и минимальная пенсия в Украине, которая зависит от этого показателя.

Реклама

Так что минимальная пенсия 2026 года вырастет на 234 гривны — до 2595 грн.