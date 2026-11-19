До пенсии доплачивают за особые заслуги

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Пенсионный фонд Украины ежемесячно добавляет отдельным гражданам в основную пенсию специальную сумму, которая может достигать 8 000 гривен. Речь идет о надбавке за особые заслуги перед государством, назначаемым далеко не всем, а лишь тем, кто имеет подтвержденный статус или официальные награды.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Среди получателей — защитники и защитницы, которым начиная с 2014 года присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» или награждены орденами Богдана Хмельницкого, «За мужество» или княгини Ольги всех трех степеней.

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Отдельно право на выплату предусмотрено для награжденных наградой президента Украины «Крест боевых заслуг».

Следовательно, для указанных орденов важно иметь полный комплект I, II и III степени. Награждение только одной степенью не дает права именно на эту ежемесячную помощь.

Сколько выплачивают в 2026 году

Размер пособия привязан к минимальной зарплате, установленной на 1 января соответствующего года. В 2026 году для расчета применяют 8 647 гривен.

Соответствующие размеры и принцип расчета приведены в справочнике Пенсионного фонда для ветеранов.

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Как оформить надбавку за особые заслуги

Для назначения доплаты следует обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда или подать заявление через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ. К заявлению добавляется документ, подтверждающий статус: удостоверение, справка о реабилитации, орденская книга или решение о награждении.

Рассмотрение заявления обычно занимает до 10 рабочих дней, после чего прибавку начисляют вместе с основной пенсией — той же датой и на тот же счет. Если право на доплату возникло давно, но его не назначили, следует подать заявление: прибавку могут выплатить с момента возникновения права, а не только от даты обращения.

Напомним, в Украине некоторым гражданам предусмотрено пенсия за особые награды, которую устанавливают за выдающиеся геройские поступки либо значительные трудовые заслуги. С 1 марта 2026 года для борцов за независимость Украины в ХХ веке, отвечающих критериям закона, ее размер составляет 5667,51 гривны в месяц.

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