Прибавки к пенсии: кто из пенсионеров сможет получить в августе 2023 года

Кто из пенсионеров сможет в августе получить надбавку, будет ли перерасчет пенсии

Больше всего, что интересует украинских пенсионеров, так это будет повышение пенсий в августе

Будет ли перерасчет пенсий в августе

В 2023 году пенсия была проиндексирована трижды. В марте произошло самое большое повышение, которое затронуло более 10 млн украинских пенсионеров. В апреле пенсии перечислили работающим пенсионерам, а в июле – некоторым категориям пенсионеров, таким как госслужащие, ученые.

До войны независимо от индексаций пенсии повышали, потому что менялся прожиточный минимум. Однако из-за войны его размер остается фиксированным на протяжении всего 2023 года. Таким образом, до конца года больше не предусмотрено никаких перерасчетов выплат лицам пенсионного возраста.

Однако некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на одноразовую доплату в августе в размере от 450 до 3100 грн.

Кто получит одноразовую прибавку в августе

Прибавку, которую раньше выплачивали в мае, ко Дню Победы, в этом году перенесли на август ко Дню Независимости, получат:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним,

лица с инвалидностью в результате войны,

участники войны,

пострадавшие участники Революции Достоинства,

члены семей, указанные в пункте 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, и жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, не женившимся во второй раз,

лица, имеющие особые заслуги перед страной,

бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей,

бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин; бывшие узники концентрационных лагерей; лица, насильственно вывезенные на принудительные работы во время Второй мировой войны,

дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их родителей подверглись репрессиям,

жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью, указанных в статье 6-2 Закона Украины "О жертвах нацистских преследований", а также жены (мужчины) умерших других жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились во второй раз.

Какой размер доплат

Сколько получат украинцы, зависит от категории, к которой они принадлежат.

Инвалиды войны получают: 1 группы – 3100 грн, 2 группы – 2900 грн, 3 группы – 2700 грн.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей – 1000 грн.

Лица, имеющие особые заслуги перед государством – 3100 грн.,

Члены семей погибших военных и лиц, которые к ним приравниваются – 650 грн.

Участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.

Какие еще доплаты получают пенсионеры

Ежемесячная надбавка к пенсиям по возрасту. Пенсионеры от 70 лет получают 300 гривен надбавки, от 75 до 80 лет – 456 гривен, а пенсионерам старше 80 лет доплачивают по 579 гривен.

Надбавка за стаж сверх страховой нормы, она начисляется за каждый год, который был отработан сверх необходимого стажа по закону. Для мужчин необходимо от 35 лет стажа, а для женщин – от 30 лет. Размер такой надбавки не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. Она прилагается за каждый полный год, который был отработан сверх обязательной нормы страхового стажа.

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