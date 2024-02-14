Прибыль от изъятых активов РФ следует передать Киеву: Кэмерон встретится с министрами ЕС

Дэвид Кэмерон подчеркивает, что Европа должна направить прибыль от изъятых российских активов для помощи Украине.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркивает, что Европа должна увеличить производство боеприпасов и направить прибыль от изъятых российских активов в Европе Киеву.

Об этом пишет The Guardian.

Дэвид Кэмерон обсудит с европейскими партнерами усиление обороны и финансов Украины против дальнейшей российской агрессии в свете продолжающейся угрозы отказа Конгресса США оказывать дальнейшую финансовую поддержку.

Министр иностранных дел должен посетить Болгарию и Польшу перед встречей с министрами иностранных дел Евросоюза на конференции по безопасности в Мюнхене 16 февраля.

Он поднимет вопрос о том, как европейские страны, включая Польшу, могут увеличить оборонное производство и ускорить планы передачи Украине сверхприбылей от российских активов.

Также ожидается заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке и видеозвонок лидеров G7.

Кроме того, Камерон сказал, что Великобритания не отказалась от надежд, что США согласятся на дополнительную помощь Украине. По его мнению, администрация Байдена способна оказать некоторую помощь Киеву независимо от Конгресса.

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"Британские официальные лица не ожидают военных прорывов для Украины в этом году, но уверены, что Украина сможет по крайней мере удержать свои позиции и начать отстраивать свою экономику, отчасти благодаря увеличению возможностей восстановления морских зерновых коридоров в Черном море", — говорится в материале.

Британия также надеется, что отправка новых французских ракет Scalp ослабит российские ПВО и радиолокационные средства в Крыму, что является частью постепенного ослабления российского превосходства в воздухе.

На встрече с коллегами в Мюнхене Дэвид Кэмерон намерен сосредоточиться на европейском оборонном производстве и аргументе для ареста доходов, полученных от замороженных российских активов.

"Дискуссии в G7 активизировались, и лидеры ЕС, вероятно, в течение следующих нескольких недель реализуют планы завладеть сверхдоходами от российских активов в расчетной палате Euroclear в Бельгии", — пишет The Guardian.

"Путин верит, что может избежать агрессии, что он может переждать. У нас есть ресурсы, экономическая мощность и опыт. Мы должны продемонстрировать, что у нас есть желание довести это до конца. Мы должны отстаивать свободу и соответствовать нашим словам действиями. О санкциях. О поддержке Украины. Об оборонном производстве. И мы должны продемонстрировать единство; мы все должны поддерживать Украину и дать им – и России – знать, что они имеют нашу поддержку на долгосрочную перспективу", — подчеркнул глава МИД Британии.

Напомним, Эстония призывает Евросоюз арестовать замороженные активы российского Центрального банка на сумму более 150 млрд евро уже в этом году, чтобы не было "слишком поздно".

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