Придется, но не всем: в Минсоцполитики уточнили, кому из украинцев нужно еще раз подавать документы на субсидию

Придется, но не всем: в Минсоцполитики уточнили, кому из украинцев нужно еще раз подавать документы на субсидию

В 2021 году расширили круг людей, которые могут получать субсидии.

Украинцам могли автоматически не переназначить субсидии на коммунальные услуги, если, в частности, необходимо было предоставить или подтвердить те или иные данные, которые могли измениться. Таким гражданам нужно повторно подать документы. Остальные граждане субсидию переназначили автоматически.

Об этом рассказала министерша социальной политики Марина Лазебная в интервью "Фактам".

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Она напомнила, что переназначение субсидий происходило на основании имеющейся в реестрах информации и результатов проверки, проведенной Минфином. Исключением были случаи, когда необходимо предоставить или подтвердить те или иные данные, которые могли измениться.

"Например, если получатель субсидии раньше не предоставлял свои банковские реквизиты для перечисления монетизированной субсидии", – пояснила Лазебна.

По ее словам, подтвердить право на субсидию должны:

украинцы, получавшие ее по фактическому месту жительства;

украинцам, которым она назначалась без учета зарегистрированных членов семьи, но не проживают по месту регистрации.

"В этом году был расширен круг людей, которые могут получать субсидии. Мы проанализировали практику и добавили в перечень общих оснований назначения субсидии те случаи, которые ранее нуждались в отдельном рассмотрении и решении комиссий органов местного самоуправления. Это случаи, когда кто-то из членов домохозяйства официально работает за границей, либо находится за границей, но ухаживает за ребенком до трех лет, либо является безработным, но зарегистрирован в центре занятости и другие жизненные ситуации", — подытожила глава Минсоцполитики.

К слову, проверить, предназначена ли субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, можно по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий, которые доступны по этой ссылке.

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