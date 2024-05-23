Придется повысить налоги: на нужды армии нужно еще 300 млрд грн — Гетманцев

Финансирование военных нужд Украины происходит за счет внутренних источников, для этого нельзя заимствовать средства у западных партнеров.

До конца этого года на финансирование украинской армии нужно дополнительно выделить не менее 300 млрд. грн. Для этого придется повысить как расходную, так и доходную часть бюджета.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он напомнил, что финансирование украинской армии происходит за счет внутренних источников, на эти нужды нельзя заимствовать средства у западных партнеров.

По словам Гетманцева, Кабмин подсчитывает потребности, но уже известно, что они "очень большие".

"Не менее 300 млрд до конца года. Как можно собрать такие деньги? Снова подождем предложения от КМ. Но да, их невозможно обеспечить, минуя основные налоги. Поэтому изменения будут относиться к бюджетообразующим прямым и косвенным налогам в т.ч. НДС, ВЗ и акцизов”, — заявил он.

Даниил Гетманцев признал, что повышение налогов не "хороший" шаг для экономики, но подчеркнул, что война в целом — "это очень плохо".

"Но есть ли другие варианты на столе? Нет, в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем – жизнь”, — отметил он.

В то же время Даниил Гетманцев заверил, что контроль за расходованием средств будет и дальше усиливаться, и выразил надежду, что борьба с тенью/контрабандой будет укрепляться.

“Потому что это и есть дополнительная налоговая база, которая "лежит под ногами". Эти вещи даже не нуждаются в пояснениях и дискуссиях. Мародерство во время войны должно наказываться по всей строгости закона. Впрочем, это не альтернатива, а обязательное дополнение к экономике и бюджету, оперирующих в условиях военного времени. Реальных источников финансирования войны только два — это заимствования и налоги”, — подчеркнул он.

Напомним, в начале 2024 года эксперты подсчитали, что расходы Украины на оборону и безопасность составят около $60 млрд. в год.

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