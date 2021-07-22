Приготовить борщ стало дешевле: как изменились цены на овощи в Украине

Приготовить борщ стало дешевле: как изменились цены на овощи в Украине

В Украине снизились цены на картофель, морковь, свеклу, лук.

В Украине снижаются цены на овощи борщового набора и другую плодоовощную продукцию. Больше всего снизилась стоимость баклажанов. Также несколько подешевели дыни и арбузы.

Об этом сообщает издание AgroTimes.

Так, в Херсонской области на самом оптовом фермерском рынке юга Украины, который расположен в селе Большие Копани, цена на баклажаны снизилась с 10-15 грн/кг до 5-15 грн/кг. Подешевели также огурцы, которые сейчас стоят 3-4 грн/кг, и томаты, которые стоят от 5 грн/кг до 16 грн/кг.

Цены на розовые помидоры колеблются от 18 до 23 грн/кг, на желтые — 20-28 грн/кг, на черные — 20-30 грн/кг. Стоимость картофеля снизилась до 3-5 грн/кг, капусты — до 4-7 грн/кг, свеклы — до 4-5 грн/кг, моркови — до 5-7 грн/кг, лука — до 5-6 грн/кг .

Объясняется удешевление высоким уровнем предложения.

Существенно подешевели и дыни. Если раньше они стоили 6-7 грн/кг, то сейчас — 3-5 грн/кг. Арбуз продают по цене от 7,5 до 8,5 грн/кг.

Как сообщалось, на украинских рынках цены на голубику обвалились. Только за последнюю неделю цена за килограмм ягоды снизилась от 500 до 200 гривен. Причиной такого резкого снижения цены на голубику эксперты называют хороший урожай.

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Сколько стоит баклажан в разных регионах Украины

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