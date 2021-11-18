Приходит сообщение о выплатах за вакцинацию: "ПриватБанк" предупредил о новой схеме мошенничества

Банк уже обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.

"ПриватБанк" предупредил украинцев о появлении новой схемы мошенничества — массового доступа (фишинга) к личным данным под видом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19.

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Как сообщила пресс-служба банка, по данным специалистов, уже зафиксированы случаи, когда клиентам через мессенджеры или электронную почту приходит сообщение о доступных выплатах за вакцинацию на несколько тысяч гривен. Дальше мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт.

""ПриватБанк" предупреждает своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на подобные привлекательные сообщения о денежных компенсациях или выплатах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, получившие две дозы вакцины от коронавируса, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты для путешествий внутри страны.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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