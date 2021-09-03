"Приличный разрыв": сколько в Украине зарабатывают мужчины и женщины

Украинские женщины зарабатывают на 17,4% меньше мужчин.
В Украине во втором квартале 2021 года среднемесячная зарплата у женщин составляла 12 553 гривен. Это 82,6% от зарплаты мужчин (15 189 гривен).
Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.
Также в Госстате отмечают, что женщины начали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. По данным предыдущих кварталов текущего и 2020 года:
- в I квартале 2021 средняя зарплата женщин составляла 11 670 гривен или 82,2% от зарплаты мужчин (14 091 грн);
- в IV квартале 2020 средняя зарплата женщин составляла 11 558 гривен или 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 грн)
- в III квартале 2020 средняя зарплата женщин составляла 10 409 гривен или 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 грн)
- во II квартале 2020 средняя зарплата женщин составляла 9 740 гривен или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн).
Напомним, в июле текущего года среднемесячная заработная плата в Киеве составила 20 956 грн. Этот показатель на 46,1% превышает среднеукраинский — 14 345 грн. Также стало известно, что Кабинет министров Украины ввел изменения в расчете средней заработной платы. Теперь будут учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в частности за месяц.
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