Приложение "Приват24" не будет работать в ночь на воскресенье: что произошло

Сервисы будут на паузе до 02:00.

В ночь на 22 сентября государственный ПриватБанк будет проводить регламентные работы в "Приват24". Сервисы будут на паузе до 02:00.

Об этом сообщает приложение "Приват24".

"В ночь на 22 сентября с 01:00 до 02:00, мы проводим плановые регламентные работы своих систем и сервисов, поэтому временно будет приостановлено проведение некоторых платежей в Приват24. Извиняемся за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Отметим, что обычно банк отмечает, что проводит регламентные работы ночью, поскольку в настоящее время большинство клиентов не проводят операции.

Приват24

Напомним, ПриватБанк продлил срок действия всех карточек. Платежные карты, выпущенные до 1 августа 2023 года, будут действовать еще два года свыше даты, указанной на карте.

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